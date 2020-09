Tragedia a Tirrenia, 43enne schiacciata da una trave: morta (Di domenica 6 settembre 2020) Una donna di 43 anni è morta a Tirrenia dopo essere stata schiacciata da una trave. Aperta un’indagine. Tirrenia (PISA) – Una donna di 43 anni è morta a Tirrenia, in provincia di Pisa, dopo essere stata schiacciata da una trave. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la vittima era in vacanza con il fidanzato e si era aggrappata alla trave per fare una foto. Improvvisamente, però, la 43enne è stata colpita in testa dalla trave con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia per accertare meglio le cause del decesso. Indagini in corso E’ stata aperta ... Leggi su newsmondo

