Terremoto: scossa di magnitudo 6.6 al largo dell’Oceano Atlantico [MAPPE e DATI] (Di domenica 6 settembre 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata al largo dell’Oceano Atlantico Settentrionale, a est della costa del Brasile. Il sisma ha avuto magnitudo 6.6. L’epicentro è stato localizzato in mare, come si evince dalle MAPPE a corredo dell’articolo, mentre l’ipocentro a 10Km di profondità.L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 6.6 al largo dell’Oceano Atlantico MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Terremoto Cile, scossa di magnitudo 6.5 sulla costa centrale. Forte terremoto in Cile, scossa di magnitudo 6.5 su costa centrale. Un nuovo terremoto in Cile di magnitudo 6.4 segnalato dallo USGS. Il terremoto si è verificato sulla costa del Pacifico.