«Senza il pubblico Sanremo non si può fare» (Di domenica 6 settembre 2020) Se ci sarà ancora la pandemia niente Festival, afferma Amadeus (che continua però a lavorare per l'edizione 2021) Leggi su media.tio.ch

IlContiAndrea : #Amadeus “Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziat… - Corriere : Amadeus: Sanremo senza pubblico in teatro? Non lo faremo - Agenzia_Italia : Il Festival di Sanremo rischia di saltare. Amadeus: 'Senza pubblico non si fa' - Ticinonline : «Senza il pubblico Sanremo non si può fare» #festival #sanremo #amadeus #pandemia - _pupazziello : se fanno sanremo senza pubblico avremo eccellenti vibes anni 80 playback e scenografie di merda -