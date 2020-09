Picchia la moglie fuori al commissariato: era andata dalla polizia per denunciarlo (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri i poliziotti hanno denunciato per resistenza e lesioni un marito violento, 34enne napoletano, dopo l’ennesimo brutale episodio nei confronti della moglie, avvenuto stavolta non all’interno delle mura domestiche, ma in mezzo alla strada, proprio di fronte al commissariato di San Giovanni-Barra, alla periferia orientale di Napoli. Le grida della donna sono state sentite proprio dai militari, usciti in strada a controllare cosa stesse avvenendo. Ed è lì che hanno visto l’uomo mentre aggrediva la moglie con uno schiaffo al volto. L’aggressore, non contento, ha inveito anche contro i poliziotti: ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale gli agenti sono riusciti a bloccarlo. L’uomo, un 34enne napoletano, è stato ... Leggi su anteprima24

Nonostante in divieto di avvicinamento minaccia e picchia la moglie, in manette 52enne di Taviano

