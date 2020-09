Napoli, ripresa fissata per domani a Castel Volturno (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con l’amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, è terminato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno domani al Training Center di Castel Volturno per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

La ripresa degli allenamenti per i calciatori del Napoli è fissata per domani mattina. I ragazzi di Gattuso ne hanno approfittato per godersi qualche ora di svago in città. Tra questi c'è anche il nuo ...

Due giorni di riposo per il Napoli dopo la fine del ritiro: domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

Con l'amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, è terminato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno domani al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell ...

La ripresa degli allenamenti per i calciatori del Napoli è fissata per domani mattina. I ragazzi di Gattuso ne hanno approfittato per godersi qualche ora di svago in città. Tra questi c'è anche il nuo ...Con l'amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, è terminato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno domani al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell ...