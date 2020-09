Joao Felix esulta: “Finalmente il gol con la Nazionale. Ci ho provato tante volte ma…” (Di domenica 6 settembre 2020) Brilla il Portogallo anche senza il suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. La Nazionale è riuscita a battere 4-1 la Croazia all'esordio nella Nations League 2020. A splendere, oltre a tutto il gruppo, anche la giovane stellina Joao Felix, in gol per la prima volta con la Nazionale maggiore. Come riporta Marca, l'asso dell'Atletico Madrid ha tirato un sospiro di sollievo per il suo primo gol tra "i grandi".Joao Felix: "Lo aspettavo da tanto. Finalmente il gol"caption id="attachment 1017625" align="alignnone" width="434" Joao Felix (twitter Portogallo ufficiale)/caption"Ho provato a segnare questo gol in diverse partite ma sempre senza fortuna. O la palla colpiva il palo, oppure i portieri facevano sempre ottime parate. Questa volta ... Leggi su itasportpress

