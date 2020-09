Immobile, tuffo tra ricordi e idoli: “Mi ispiro a Paolo Rossi. Gol più emozionante? Ne scelgo due…” (Di domenica 6 settembre 2020) L’attaccante di Lazio e Nazionale Ciro Immobile è intervenuto sui canali social dell’Italia rispondendo ad alcune domande sul passato, sulle sue emozioni, sui suoi ricordi e sui gol più belli. “Un attaccante dell’Italia che mi ha ispirato? Quando c’erano Toni, Gilardino, Del Piero, Totti, Inzaghi guardavo loro, è la Nazionale che ricordo con più felicità perché ha vinto il Mondiale. Poi però tutti mi hanno detto che somiglio a Paolo Rossi e così mi sono visto qualche suo video. Il gol che ricordo di più? Quello di Grosso lo ricordo con più piacere, ma quello di Tardelli mi emoziona più di tutti, anche se non c’ero, ma quell’esultanza ti porta ad emozionarti facilmente. Per quanto riguarda me sono ... Leggi su calcioweb.eu

