Gb, un morto e sette feriti in accoltellamenti a Birmingham | La polizia sospetta di un unico assalitore (Di domenica 6 settembre 2020) Un persona è morta e altre 7 sono rimaste ferite in seguito agli accoltellamenti avvenuti nella notte in diversi punti del centro di Birmingham. Lo ha reso noto la polizia locale, precisando che due ... Leggi su tgcom24.mediaset

