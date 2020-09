F1, Gasly: “Non ho parole, vittoria incredibile” (Di domenica 6 settembre 2020) “È incredibile, non mi rendo nemmeno conto di quello che è successo. È stata una gara folle, siamo riusciti a sfruttare al massimo la bandiera rossa. La macchina era veloce e con questo team ho attraversato tantissime emozioni negli ultimi 18 mesi: podio e ora vittoria, fatico a rendermene conto“. Lo ha dichiarato Pierre Gasly dopo l’incredibile vittoria del Gran Premio d’Italia a bordo dell’Alpha Tauri. “Non ho parole, non riesco a ringraziare abbastanza tutti coloro che lavorano in questo team – ha aggiunto Gasly -. Fin da quando sono arrivato in F1 il mio obiettivo era quello di riportare la Francia alla vittoria e questo successo, per un francese, mancava da tanto tempo”. Leggi su sportface

