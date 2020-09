Elezioni, in quasi 200 Comuni si voterà fuori dalle scuole (Di domenica 6 settembre 2020) In 185 Comuni si voterà fuori dalle scuole alle prossime Elezioni. 520 le sezioni ospitate in strutture diverse dalle aule. ROMA – In 185 Comuni si voterà fuori dalle scuole alle prossime Elezioni. La notizia viene riportata da La Repubblica precisando che sono 520 le sezioni che saranno ospitate in strutture diverse dalle aule scolastiche, sede tradizionale dei seggi. Un numero sicuramente inferiore rispetto a quanto ipotizzato dal Partito Democratico che sin dal primo momento aveva proposto di escludere gli istituti fuori da questa tornata elettorale alla luce della chiusura dovuta alla pandemia e alla riapertura degli istituti, che in molte ... Leggi su newsmondo

In 185 comuni si voterà fuori dalle scuole alle prossime elezioni. 520 le sezioni ospitate in strutture diverse dalle aule. ROMA – In 185 comuni si voterà fuori dalle scuole alle prossime elezioni. La ...

Regionali, Conte: “Le elezioni non avranno ripercussioni sul Governo”

Il premier Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, ha sottolineato come l’operato del Governo è indipendente dall’esito delle imminenti elezioni regionali. CERNOBBIO (COMO) – Giuseppe Conte non teme ripe ...

Il premier Giuseppe Conte, al Forum Ambrosetti, ha sottolineato come l'operato del Governo è indipendente dall'esito delle imminenti elezioni regionali. CERNOBBIO (COMO) – Giuseppe Conte non teme ripe ...