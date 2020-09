Coronavirus, i dati – 1.297 nuovi casi e 7 vittime. Rispetto a ieri trentamila tamponi in meno: 76.856. Aumentano terapie intensive (Di domenica 6 settembre 2020) Nelle ultime 24ore in Italia si sono registrati 1297 casi di Coronavirus. Il calo Rispetto al giorno precedente – quando erano stati quattrocento in più, 1695 – si spiega con un numero di tamponi decisamente inferiore: 76.856, contro i 107mila di sabato. I decessi segnalati oggi sono la metà di ieri: 7, per un totale di 35.541 persone morte dall’inizio della pandemia. Il bollettino ne conteggia 8, ma nelle note si spiega che la Regione Emilia Romagna ha indicato erroneamente un decesso come Covid, quando non lo era, e quindi il numero odierno scende a 7. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano, Aumentano, seppur di poco, i ricoveri nelle terapie intensive: 133 pazienti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

