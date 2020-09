Barcellona, Font: «Elezioni anticipate per il rinnovo di Messi» (Di domenica 6 settembre 2020) Víctor Font ha chiesto l’anticipazione delle Elezioni alla presidenza del Barcellona: le dichiarazioni del candidato Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ​​ha parlato ai microfoni di RAC1 della possibilità di anticipare le Elezioni e preservare il futuro di Lionel Messi. «Devi presentare un progetto di massime garanzie per vincere, con persone competenti nello staff tecnico e nel consiglio di amministrazione. È necessario che il progetto futuro inizi il prima possibile. Leo può negoziare da gennaio per un altro club ed è essenziale che si creino nuove garanzie per il suo futuro prima che possa andare via. Cosa dovrebbe fare il Club? La direttiva dovrebbe dimettersi, come abbiamo ... Leggi su calcionews24

