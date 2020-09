Anticipazioni Il Segreto giovedì 10 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020 – Il duello tra Juan e il Marchese: Soledad scopre che Juan ha accettato un duello con il Marchese. Per questo motivo si reca da sua madre per chiederle di opporsi con tutte le sue forze. E’ evidente che Juan parte già sconfitto date le sue scarse abilità con la spada, ma Francisca ammette di non poter far nulla per impedire un regolamento di conti tra due uomini feriti nell’onore. L'articolo Anticipazioni Il Segreto giovedì 10 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 6-11 settembre: Francisca esce allo scoperto - #Segreto #anticipazioni #settembre:… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Alicia e Damian vogliono sequestrare Adolfo e Tomas - #Segreto #anticipazioni: #Alicia - zazoomblog : Anticipazioni ll Segreto dal 7 all’11 Settembre: si teme per Francisca - #Anticipazioni #Segreto #all’11 - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto: Matias Alicia e Damian verranno arrestati? - #Anticipazioni #Segreto: #Matias… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domenica #6settembre -