Wanda Nara, pronta risposta a Maxi Lopez: “Io e i bambini siamo negativi, stiamo tutti bene” (Di sabato 5 settembre 2020) Non si è fatta attendere la risposta di Wanda Nara alle accuse dell’attaccante ed ex marito Maxi Lopez in merito alla positività al Coronavirus dei suoi figli – a detta sua – dopo la vacanza a Ibiza. Questo, dopo quella riscontrata a Icardi e su cui è poi scattato il tampone a tutta la famiglia. “stiamo tutti bene – ha scritto Wanda sul suo profilo Instagram postando una foto di lei coi figli e con Mauro Icardi – Il mio risultato è negativo (non ho Covid) come i bambini, le nostre condizioni sono buone. Grazie per tanto amore e preoccupazione”. Visualizza questo post su Instagram Estamos todos bien Mi ... Leggi su calcioweb.eu

