Un No non basta, ma è necessario per impedire una brutta svolta (Di sabato 5 settembre 2020) Anche se si può pensare che il referendum può essere usato solo come occasione per pronunciarsi contro, o a favore, dell’attuale governo, non credo che sia così. Il taglio dei deputati che verrebbe operato se vincesse il Sì è grave perché la questione riguarda un problema generale: le sorti della democrazia. Non solo per il valore simbolico dell’immagine di quelle poltrone svuotate euforicamente mostrate davanti a Montecitorio, come a dire il parlamento non serve a niente. È grave perché quella … Continua L'articolo Un No non basta, ma è necessario per impedire una brutta svolta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

