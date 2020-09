Ue: Mattarella, basta tabu'. Rivedere i Trattati (Di sabato 5 settembre 2020) AGI - Bisogna Rivedere i Trattati Ue superando i tabu' che frenano molte Cancellerie europee. Lo ha detto Sergio Mattarella al forum di Cernobbio. "Le decisioni sui piani di risposta al coronavirus e di ripresa dopo l'epidemia "accrescono l'attesa e aiutano il decollo della conferenza sul futuro dell'Europa", ha sottolineato il capo dello Stato che ha quindi ricordato le parole di David Sassoli, che ha chiesto di ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni della Ue. "Conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi equivale a realizzare buona parte di quei progressi sulla via di una sempre maggiore integrazione. Sono progressi indispensabili per una Ue sempre piu' efficace nella sua azione", ha detto ancora Mattarella. "Potremmo cosi' superare la pagina infausta della rinuncia al progetto di Costituzione ... Leggi su agi

AGI - Bisogna rivedere i trattati Ue superando i tabu' che frenano molte Cancellerie europee. Lo ha detto Sergio Mattarella al forum di Cernobbio. "Le decisioni sui piani di risposta al coronavirus e ...

