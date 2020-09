Roma, i negazionisti scendono in piazza: ‘Liberate i bambini da questa dittatura’ (Di sabato 5 settembre 2020) Roma – “Noi siamo il popolo”. È il grande striscione che campeggia in piazza della Bocca della verità dove qualche migliaio di persone è radunato per protestare contro le politiche del governo in materia di coronavirus. I cosiddetti ‘negazionisti’ gridano “verità” e “libertà”, e sono praticamente tutti senza mascherina. “Siamo qui per dimostrare a questo governo che sui bambini non si passa”, dicono dal palco. “Liberate i bambini da questa dittatura”, chiedono. Tra loro anche militanti di Forza Nuova. “Noi non siamo negazionisti né terrapiattisti, siamo ‘risveglisti‘. Noi neghiamo il virus per come ci è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

