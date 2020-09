Quercetina, la molecola naturale in grado di inibire il Coronavirus (Di sabato 5 settembre 2020) La ricerca condotta dal Cnr-Nanotec di Cosenza insieme ad un gruppo di ricercatori di Zaragoza e Madrid ha dimostrato che la molecola della Quercetina sarebbe in grado di inibire il Coronavirus. I risultati sono stati pubblicato sulla rivista scientifica International Journal of Biological Macromolecules. La Quercetina è in grado di fermare il Coronavirus Il team di ricercatori ha evidenziato come la Quercetina, molecola solitamente contenuta in capperi, cipolle rosse e radicchio, sia in grado di bloccare l’insorgenza del Coronavirus. In particolare funge da inibitore specifico del virus SARS-COV-2. La molecola, infatti, arresta ... Leggi su notizieora

SkyTG24 : Quercetina, ecco la molecola naturale che può inibire il Sars-Cov-2 - NotizieOra : Quercetina, la molecola naturale in grado di inibire il #Coronavirus - NoJobFactor : RT @StampaCnr: ??La molecola di origine naturale che inibisce #SARSCoV2 #Cnr_Nanotec nel team internazionale che ha scoperto che la #querc… - gimaggioni : RT @fattoquotidiano: “Una molecola naturale inibisce il Covid”. Ecco i in quali cibi è presente - Corriere_Salute : La quercetina, una molecola di origine naturale presente in alcuni ortaggi, potrebbe avere un’azione contro il coro… -