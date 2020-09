Post di minacce a AOC e compagne, la candidata di QAnon di nuovo nei guai (Di sabato 5 settembre 2020) La candidata di QAnon è di nuovo nei guai. L’astro nascente dell’estrema destra americana Marjorie Taylor-Greene, candidata in Georgia, torna a far dividere i social dopo aver pubblicato un’immagine che si può definire minacciosa nei confronti di Alexandria Ocasio-Cortez e delle altre deputate più progressiste che si ritrovano sotto il nome The Squad. Un Post ritenuto violento anche da Facebook che lo ha infatti rimosso per violazioni delle pur blande disposizioni del social. LEGGI ANCHE > Sorpresa in Georgia, QAnon arriva al Congresso Il Post minaccioso della candidata di QAnon Nel controverso Post, la candidata di ... Leggi su giornalettismo

Che22peace71 : RT @giornalettismo: Post di minacce, polemiche sulla candidata di #QAnons #MarjorieTaylorGreene contro #TheSquad #USA2020 #QAnon2020 https… - giornalettismo : Post di minacce, polemiche sulla candidata di #QAnons #MarjorieTaylorGreene contro #TheSquad #USA2020 #QAnon2020 - PapaleoStefania : RT @lanuovacalabria: Manifesti shock nel Vibonese: minacce e croci contro il maresciallo dei carabinieri - lanuovacalabria : Manifesti shock nel Vibonese: minacce e croci contro il maresciallo dei carabinieri - Riccardo72R : RT @Federic92347330: @talentosprecato @Riccardo72R @savioli_alberto @ChiaraNews @BeppeGiulietti Si ma se vi fate un giro sull'account di Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Post minacce Sal Da Vinci: “Pugni e minacce per un vassoio di dolci. Ecco cosa è successo davvero su… Il Fatto Quotidiano Trump impone sanzioni contro la Corte penale internazionale: una mossa maldestra e senza precedenti

In esecuzione dell’Executive Order firmato dal Presidente Donald Trump lo scorso giugno (che ho qui meglio analizzato), gli Stati Uniti, tramite il segretario di Stato Mike Pompeo, hanno ora annunciat ...

Giornalisti: crescono la minacce su social e web. Il viceministro Mauri: nuovo squadrismo; Viminale in campo

Un grosso faldone con le minacce subite dai giornalisti, molte delle quali attraverso i social network, dove crescono gruppi organizzati pronti a lanciare insulti nei confronti di chi conduce inchiest ...

