Patrimoniale conto corrente 2020 per coronavirus: quanto preleverebbero? (Di sabato 5 settembre 2020) Patrimoniale, prelievo forzoso o azione volontaria: sono questi i tre scenari che aleggiano sul conto corrente, potenzialmente sotto mira, ma forse non per tutti. La terribile emergenza sanitaria causata dall’esplosione dell’epidemia di coronavirus lascerà un’eredità pesante da affrontare: una crisi economica che molti già definiscono senza precedenti e che forse nessuna maxi-iniezione di denaro, ripartita in sostegno alle imprese e sussidi alle famiglie più bisognose, potrà arginare. Ed ecco allora che si torna a parlare di Patrimoniale, così come di prelievo forzoso. Eppure c’è una terza via, sulla quale si sta lavorando, che alla fine potrebbe prendere il sopravvento. L’ombra di una Patrimoniale sul ... Leggi su termometropolitico

juvox1897 : @mahobeach75 @CalcioFinanza Ma ho scritto 400.000 bilioni di euro, è chiaro che stavo trollando sui valori no? ???? E… - juvox1897 : @mahobeach75 @CalcioFinanza Fenomeno ma questi sono dati che tengono conto solo dell'indebitamento complessivo... L… - andreagiampa76 : Cerchi un consulente Patrimoniale ed un conto corrente a zero spese: contattami!!! - nbrunilla : @eleonmars Chiunque capisca di contabilità e partita doppia, ormai è la ricerca del santo graal. Ragioneria pura s… - GabrieleCerioli : @RonaldL82181810 Siamo in difficoltà con utile e fatturato, e lei pretende la distinzione tra conto economico e sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrimoniale conto Patrimoniale: terrore per la tassa sui soldi nel conto corrente Tecnoandroid Parma 2020-21, Sassoli "Allenatevi per diventare capitale europea della cultura" - Fotogallery

Al parco Ducale è in corso la cerimonia di riapertura delle manifestazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. "Allenatevi perché vi auguro di partecipare presto a diventare capitale eu ...

La firma del dirigente poco prima di andare in pensione

«All'assessorato non importa che l'iter per l'apertura della cava sia stato realizzzato con il mafioso proprieratario dei terreni». L'accusa, pesantissima, arriva dall'associazione Sicilia Antica ed è ...

Al parco Ducale è in corso la cerimonia di riapertura delle manifestazioni per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. "Allenatevi perché vi auguro di partecipare presto a diventare capitale eu ...«All'assessorato non importa che l'iter per l'apertura della cava sia stato realizzzato con il mafioso proprieratario dei terreni». L'accusa, pesantissima, arriva dall'associazione Sicilia Antica ed è ...