Ora non riscriviamo la storia della Legge Gasparri (Di sabato 5 settembre 2020) La Legge Gasparri fu un enorme abuso, forse la maggiore forzatura decisa all’inizio degli anni 2000 dal Governo Berlusconi.Fu addirittura rinviata alle Camere dall’allora presidente della Repubblica Ciampi, ma la maggioranza di centrodestra decise di approvarla comunque senza modificare una virgola, ignorando totalmente il richiamo del Capo dello Stato. Contro quella Legge il centrosinistra, l’Ulivo, fece tutto il possibile, opponendosi in Aula e nelle piazze, ma la Casa delle libertà andò avanti senza alcun tipo di condivisione.Il tentativo oggi di Gasparri di riscrivere la storia è comprensibile, dopo la pesantissima bocciatura Ue alla sua Legge, ma non deve trarre in inganno. Far passare i tetti al Sic come una concessione ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Ora non Ora non riscriviamo la storia della Legge Gasparri L'HuffPost E i francesi che si incazzano… Agli Us Open l’ennesima storiaccia di un tennis allo sbando

“E i francesi che si incazzano, che le palle ancora gli girano”, cantava nell’immortale “Bartali” l’altrettanto immortale Paolo Conte. Uno che con i francesi, ha sempre avuto un certo feeling. Chissà ...

US Open: Kostyuk incarta Osaka per oltre due set, ma Naomi trova il guizzo vincente

A un passo dal possibile tracollo. Naomi Osaka è stata vicinissima a vedere materializzarsi lo scenario peggiore nel suo match di terzo turno dello US Open contro un’ottima Marta Kostyuk che per oltre ...

