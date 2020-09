Niente orgasmo, litiga con la prostituta: la polizia gli fa avere lo sconto (Di sabato 5 settembre 2020) Fa sorridere il singolare episodio accaduto nella provincia di Varese, dove la polizia ha dato ragione ad un cliente non soddisfatto da una prostituta Fonte foto: (Getty Images)Ha del singolare la storia che tra la notte di venerdì e la mattina del sabato, ha fatto il giro di Varese e provincia tramite passaparola, sino ad arrivare tra le pagine web. Un cliente, ha litigato con una prostituta perché non soddisfatto ed è stato necessario l’intervento della polizia. La cosa che rende simpatica questa vicenda è che la povera ragazza si è trovata di fronte ad agenti abbastanza salomonici, che pur di sedare la rissa, hanno concordato con lei un piccolo sconto da fare all’uomo. Non è soddisfatto del suo lavoro: la ... Leggi su chenews

