Mutui | come temevo ottenere la proroga è un’impresa ardua A tratti impossibile

Le banche stanno tentando di estorcere sei mesi di tranquillità ai cittadini in difficoltà economiche che hanno diritto, in base al decreto legge "Cura Italia" del marzo scorso, ad una sospensione del pagamento dei Mutui per 18 mesi. Avevo parlato di questo "rischio" due settimane fa. Avevo tra l'altro sollecitato, sebbene consapevole della inefficacia, l'inutile commissione bicamerale banche affinché i presunti "tecnici" cui questo governo ha affidato la guida del paese prendessero in considerazione questa grave anomalia. Ebbene la conferma è arrivata. Le banche non osservano le disposizioni governative, talvolta con arroganza ma spesso con la superficiale ironia di chi considera il legislatore semplicemente un soldatino che deve sottostare alla loro lobby.

? Bella domanda, vero? Già, perché il mutuo è pur sempre un problema. Ma perché? Beh, pensate di avere sulle spalle per una ventina d’anni una rata di una casa. E di sapere che se smettete di pagare, ...

