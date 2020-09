Maxi focolaio in Campania: 185 persone in isolamento fiduciario (Di sabato 5 settembre 2020) Ben ventuno persone sono risultate positive dalla fine di agosto ad oggi nella zona tra Avellino e Mercogliano, in Campania, e altre 185 persone sono state poste in isolamento fiduciario. Le autorità ... Leggi su globalist

panzaantonio61 : RT @fbrancoli: Boom di contagi a La Spezia, all'origine del focolaio ci sarebbe una maxi-festa a Marina di Carrara - Il Tirreno Massa-Carra… - PulitiElena : RT @fbrancoli: Boom di contagi a La Spezia, all'origine del focolaio ci sarebbe una maxi-festa a Marina di Carrara - Il Tirreno Massa-Carra… - IsaInghirami : RT @fbrancoli: Boom di contagi a La Spezia, all'origine del focolaio ci sarebbe una maxi-festa a Marina di Carrara - Il Tirreno Massa-Carra… - fbrancoli : Boom di contagi a La Spezia, all'origine del focolaio ci sarebbe una maxi-festa a Marina di Carrara - Il Tirreno Ma… - globalistIT : Maxi focolaio in Campania: 185 persone in isolamento fiduciario -