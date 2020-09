Mattarella spinge sul Recovery Fund: «Presto con i piani nazionali. Non compromettiamo il futuro dei giovani, ci chiederanno perché non abbiamo fatto niente» (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreÈ un riconoscimento alla reazione dell’Europa alla pandemia di Coronavirus quello del presidente Sergio Mattarella, intervenuto al secondo giorno del Forum Ambrosetti in collegamento con l’ex premier Enrico Letta. «Dall’Europa – ha detto il capo dello Stato – in occasione della pandemia sono arrivati segnali innovativi. La pandemia è stata un richiamo alla realtà». Una reazione che lo stesso Mattarella aveva invocato all’inizio dell’emergenza sanitaria, quando aveva richiamato gli organi europei a una spinta di solidarietà e a non aggiungere ostacoli per quei Paesi che cercavano di rispondere al primo tsunami di contagi, come l’Italia in quei giorni. Questa emergenza sanitaria è stata per ... Leggi su open.online

