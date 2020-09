«Ma la Raggi non poteva fare più di un tweet per bloccare la manifestazione no mask a Roma?» (Di sabato 5 settembre 2020) Concentramento davanti alla Bocca della Verità oggi alle 16. La manifestazione no mask – simile a quella che, ad esempio, si è svolta a Berlino qualche giorno fa – si svolgerà lungo le strade della Capitale e raccoglierà, con ogni probabilità, circa 2000 persone, in un momento in cui il coronavirus ha cominciato a circolare nuovamente con insistenza. Un assembramento che si annuncia poco rispettoso delle norme sul distanziamento sociale previste per eventi di questo genere, insomma, si svolgerà proprio nelle strade di una Capitale che già deve far fronte a diverse decine di contagi da coronavirus giornalieri. LEGGI ANCHE > I familiari delle vittime Covid dicono che il comitato tecnico-scientifico li ha umiliati manifestazione no mask, la posizione della ... Leggi su giornalettismo

