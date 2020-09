Inter, offerte da Turchia e Germania per Asamoah (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Inter: Kwadwo Asamoah avrebbe offerte in Turchia e in Germania Il futuro di Kwadwo Asamoah, centrocampista ed esterno dell’Inter, potrebbe essere lontano da Milano. Il ghanese sarebbe infatti in uscita dal club milanese e potrebbe cominciare una nuova avventura all’estero. Come riportato da Tuttosport, Asamoah, che ha il contratto in scadenza con l’Inter nel 2021, avrebbe offerte dalla Turchia e dalla Germania e starebbe valutando la migliore per rilanciarsi dopo alcune stagioni in ombra a causa di diversi infortuni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

