Il royal look della settimana. Dal chiodo rock di Charlene di Monaco alla mascherina coordinata di Mathilde del Belgio (Di sabato 5 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Un chiodo giallo su una principessa fa notizia. Charlene di Monaco con la sua scelta di stile per la presentazione del Tour de France ha ricordato Uma Thurman in Kill Bill. Ma un’altra royal è spiccata questa settimana per un cambiamento evidente: Letizia di Spagna ha abbandonato il tacco 12 per i mocassini. Leggi anche › Il royal ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il royal look della settimana. Dal chiodo rock di Charlene di Monaco alla mascherina coordinata di Mathilde del Bel… - zazoomblog : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - #royal #giorno. #svolta #fashion… - zazoomblog : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - #royal #giorno. #svolta… - ginugiola : RT @IOdonna: Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini - IOdonna : Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini Io Donna Il royal look del giorno. La svolta fashion di Letizia di Spagna con i mocassini

Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...

I migliori articoli di oggi

Nei mesi scorsi Letizia Ortiz, tra le sue uscite ufficiali in occasione del tour di Spagna dei reali nel mese di luglio e i suoi outfit vacanzieri tra Maiorca e Ibiza, ha lanciato il tormentone estivo ...

Letizia di Spagna ha trascorso agosto tra Maiorca e Ibiza, dove comunque non ha mai smesso di prendere parte a eventi per supportare il turismo locale. Per tutta l’estate, in effetti, ha lasciato da p ...Nei mesi scorsi Letizia Ortiz, tra le sue uscite ufficiali in occasione del tour di Spagna dei reali nel mese di luglio e i suoi outfit vacanzieri tra Maiorca e Ibiza, ha lanciato il tormentone estivo ...