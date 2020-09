Giulia De Lellis e la skin positivity | La sfilata a Venezia dell’influencer (Di sabato 5 settembre 2020) La bellissima Giulia De Lellis è da sempre al centro dei riflettori, ma questa volta il messaggio che ha mandato è stato di fondamentale importanza. Seguita da milioni di fan, l’influencer ha sempre cercato di essere il più limpida possibile, anche se questo significa mostrarsi con tutti i difetti. Nell’occasione del Festival del Cinema ha sfilato senza preoccuparsi di quelle piccole imperfezioni, normalizzandole in quanto è un problema di tutte le donne, e sicuramente non fa distinzioni. La De Lellis quindi, è riuscita a portare l’idea della skinpositivity, ma vediamo bene cosa è successo. Giulia De Lellis e la skin positivity L’influencer si è sempre messa a nudo ... Leggi su giornal

