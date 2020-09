F1, Hamilton in pole a Monza. Sorpresa Sainz: è 3°. Lontane le Ferrari (Di sabato 5 settembre 2020) Anche a Monza è Hammer Time. Lewis Hamilton non fa sconti e conquista la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota inglese della Mercedes domina in lungo e in largo le qualifiche, andando a stampare il tempo di 1'18"887 che gli vale la partenza al palo. Battuto per 69 millesimi il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza posizione a Sorpresa per Carlos Sainz su McLaren-Renault, davanti a Sergio Perez su Racing Point. Solo quinta piazza per il secondo della classifica mondiale Max Verstappen. Seguono Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), Alexander Albon (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpha Tauri).caption id="attachment 939439" align="alignnone" width="1024" Hamilton (Getty Images)/captionFLOP FerrariAltra giornata ... Leggi su itasportpress

Ste_Gualdoni : RT @Corriere: Gp di Monza, Ferrari da incubo: Leclerc tredicesimo, Vettel 17esimo - iconanews : ++ F1:Monza; pole Hamilton, terzo futuro ferrarista Sainz ++ - MaurizioVoltini : RT @nonecapate: Giustamente sugli schermi del circuito si portano avanti e assegnano già la 90ª vittoria a Hamilton anziché la pole #F1 #It… - TelevideoRai101 : Formula Uno: Hamilton in pole a Monza - uzapelloni : #Ferrari incubo senza fine. #Hamilton da record alla faccia del party mode -