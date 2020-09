Covid,Min.Salute: 'Solo età non basta per essere lavoratori fragili' (Di sabato 5 settembre 2020) commenta Il Solo parametro dell'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: 'nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenta di comorbilità', ... Leggi su tgcom24.mediaset

Staziona ormai stabilmente sopra le mille unità il numero di contagiati nel nostro Paese: è accaduto anche nel bollettino Coronavirus Italia di ieri, giovedì 3 settembre 2020, quando lungo lo Stivale ...

Il solo parametro dell'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: "nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenta di comorbilità" (ovvero alla ...

