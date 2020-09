Coronavirus: in caso di positività a scuola previsti congedi per i genitori (Di sabato 5 settembre 2020) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto unico che disciplina le misure anti-Coronavirus in vista della ripesa della scuola. In particolare sono state adottate misure straordinarie in materia di smart working e congedi per i genitori con figli minori di 14 anni in quarantena. congedi per i genitori Le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e approvate dal Comitato tecnico-scientifico, impongono la quarantena per l’intera classe qualora si verifichi un caso di positività fra gli studenti. Il decreto unico approvato al Cdm il 3 settembre prevede, quindi, congedi speciali per i genitori di bambini sotto i quattordici anni che, a causa di un positivo in classe, sono costretti all’isolamento ... Leggi su notizieora

