Coronavirus, chiuso e riaperto il pronto soccorso del Cardarelli di Napoli: locali sanificati dopo un paziente positivo (Di sabato 5 settembre 2020) Ha riaperto nella notte il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di venerdì per permettere le operazioni di sanificazione dei locali dopo il passaggio di un paziente positivo al Covid-19. L’uomo era recato in ospedale per altre patologie e solo in seguito ha scoperto di essere positivo al virus. A differenza di quanto si era inizialmente appreso, la chiusura non è stata quindi dettata da un boom di contagi. “Al fine di evitare di generare allarmismi – si legge in una nota dei vertici del Cardarelli – si precisa che le operazioni di sanificazione delle aree del pronto ... Leggi su ilfattoquotidiano

