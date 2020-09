Coronavirus, 3 positivi al Chievo: annulato il test con il Padova (Di sabato 5 settembre 2020) Padova - Il Calcio Padova e il Chievo Verona comunicano che la gara amichevole prevista per oggi pomeriggio è stata annullata , poiché nell'organico dei clivensi si sono evidenziate tre positività al ... Leggi su corrieredellosport

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/09/20 • Attualmente positivi: 30.099 • Deceduti: 35.518 (+11, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 209.02… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - RegLombardia : #LNews Record di tamponi in Lombardia, 27.324 effettuati. Aumentano guariti e dimessi (107), un solo contagio a So… - PUGLIALIBERA1 : Coronavirus, 3.163 test in Puglia: 55 nuovi positivi. Nel Barese sono 32 - Spiralwavemood : RT @fanpage: Anche Mauro Icardi è positivo al #Covid19 -