Auto si ribalta nel canale di scolo, ragazzo di 23 anni muore sul colpo (Di sabato 5 settembre 2020) Tragedia nella notte: un ragazzo di 23 anni è morto intrappolato nella sua Auto. L'incidente è accaduto intorno alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano . La vittima è un giovane del ... Leggi su leggo

bizcommunityit : Incidente a Mirano. Auto nel canale di scolo: si ribalta. Ragazzo di 23 anni muore sul colpo Foto - Gazzettino : #incidente a #mirano. Auto nel canale di scolo: si ribalta. #ragazzo di 23 anni muore sul colpo - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: - GHERARDIMAURO1 : - UnioneSarda : #Oliena, auto si ribalta dopo un incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

Il Gazzettino

Incidente nella notte a Mirano, in provincia di Venezia, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nell’auto che stava guidando. Per cause in via di accertamento, è finito co ...Il pubblico ministero ha chiesto il carcere per il 43enne, pluripregiudicato, nato a Empoli ma residente in un campo nomadi di Prato, che l’altro pomeriggio ha rubato un’auto di Poste Italiane, che er ...