Allan: “Ancelotti ha fatto tutto il possibile per portarmi qui” (Di sabato 5 settembre 2020) Allan ha lasciato il Napoli per volare in Premier League. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore dell’Everton ai canali ufficiali del club: “È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui”, ha detto Allan a EvertonTV. “Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra e di fare delle belle partite, delle grandi prestazioni e di vincere cose importanti. È un club con una ricca storia in Premier League, ha vere ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti, lui ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di ... Leggi su alfredopedulla

