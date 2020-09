Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne (Di sabato 5 settembre 2020) commenta Un 34enne, Mario Di Flora, è stato ucciso in un Agguato a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'uomo, che secondo i primi elementi raccolti era noto alle forze dell'ordine, era a bordo di uno ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne #pozzuoli - frances18008072 : RT @MediasetTgcom24: Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne #pozzuoli - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne #pozzuoli - il_nizza : RT @MediasetTgcom24: Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne #pozzuoli - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne #pozzuoli -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato strada Agguato a Pozzuoli, Marco Di Flora inseguito e freddato in strada Voce di Napoli Agguato in strada nel Napoletano, ucciso un 34enne

Un 34enne, Mario Di Flora, è stato ucciso in un agguato a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'uomo, che secondo i primi elementi raccolti era noto alle forze dell'ordine, era a bordo di uno scooter qu ...

Vittima di un agguato? Tutto falso, 50enne indagato per simulazione di reato

RACALE (Lecce) – Il 2 aprile dello scorso anno allertò i carabinieri per raccontare di essere stato vittima di un agguato. Ferito di striscio da un colpo d’arma da fuoco all’altezza del petto riferì a ...

Un 34enne, Mario Di Flora, è stato ucciso in un agguato a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'uomo, che secondo i primi elementi raccolti era noto alle forze dell'ordine, era a bordo di uno scooter qu ...RACALE (Lecce) – Il 2 aprile dello scorso anno allertò i carabinieri per raccontare di essere stato vittima di un agguato. Ferito di striscio da un colpo d’arma da fuoco all’altezza del petto riferì a ...