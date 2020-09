Visitata al pronto soccorso e dimessa due volte, Giusy muore all'improvviso: aveva 29 anni (Di venerdì 4 settembre 2020) Una ragazza di 29 anni, Giusy Ietro , originaria di Fucecchio, Firenze, ma domiciliata da un mese a Pisa, è morta all'ospedale Cisanello di Pisa dopo essere stata Visitata per due volte al pronto ... Leggi su leggo

Pisa, una donna di 29 anni, originaria di Fucecchio (Firenze) ma da un mese domiciliata a Pisa, è morta improvvisamente dopo essere stata due volte visitata al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello ...