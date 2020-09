Ufficiale: Marchetti firma per la Giana Erminio (Di venerdì 4 settembre 2020) Stefano Marchetti è un nuovo giocatore della Giana Erminio. Marchetti, difensore classe ’98, ha lasciato il Renate e ha firmato un triennale con la Giana. Di seguito il comunicato della società: A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Stefano Marchetti, con un contratto che avrà scadenza il 30 giugno 2021. Difensore classe 1998, Marchetti è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta sino alla Primavera, da cui è partito tre anni fa per vestire la maglia della Feralpisalò, Rimini e infine Renate, nella stagione appena trascorsa. Foto: Logo Giana Erminio. L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in esclusiva a Canale 21, affrontando tanti temi, dal futuro del calcio a quello di Gattuso, con qualche interessante spunto anche per ci ...

