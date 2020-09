Stai lontana da me, trailer, trama e cast del film con Enrico Brignano e Ambra Angiolini (Di venerdì 4 settembre 2020) Enrico Brignano e Ambra Angiolini sono i protagonisti di Stai lontana da me, film diretto da Alessio Maria Federici in onda venerdì 4 settembre alle 21.20 su Rai 3. Stai lontana da me, il trailer Stai lontana da me, trama Jacopo, consulente matrimoniale, è perseguitato da un’insolita forma di sfortuna: quando comincia a uscire con una ragazza che gli piace, la sorte si accanisce contro di lei. Per questo ha scelto la solitudine, finché non incontra Sara, una giovane architetto che sembra essere la sua donna ideale. Proprio perché le vuole veramente bene, Jacopo cerca di starle lontano ma il destino sembra avere altri ... Leggi su tvzap.kataweb

AGI - "Follow the money", è una vecchia regola e funziona sempre. Bisogna seguire il fiume del denaro e la curva della pandemia per capire cosa succede nella campagna presidenziale americana. Siamo al ...

Caso Messi-Barcellona, scontro totale sulla clausola rescissoria: via alla battaglia legale

Il silenzio di Lionel Messi è terminato. Attraverso il padre-agente, l'argentino ha emesso un comunicato in risposta a quello della Liga in cui conferma la non validità della clausola rescissoria da 7 ...

