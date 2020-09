Sondaggi elettorali Bidimedia: Lega e Pd in calo, crescono M5S e FDI (Di venerdì 4 settembre 2020) Il mese di agosto non è stato positivo per Lega e Pd. Le due maggiori forze politiche del Paese hanno infatti perso consensi nell’ultimo mese. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Bidimedia. Secondo l’indagine, la Lega cede lo 0,4% attestandosi al 26,2%. Stessa perdita la registra il Pd che cala al 21%. Dietro, crescono sia Movimento 5 Stelle che Fratelli d’Italia. I primi salgono al 15,2%, i secondi al 14,4%. Forza Italia si attesta al 6,1% mentre Italia Viva perde lo 0,4% e scivola a ridosso del 3% dove si trova Liberi e Uguali (+0,4%). Sotto il 3% le altre forze politiche: Azione (2,4%), Europa Verde (1,6%), +Europa (1,5%) e Partito Comunista (1%).Segui Termometro Politico su Google News Fonte: BidimediaI Sondaggi ... Leggi su termometropolitico

