Regionali: Luca Zaia vola nei sondaggi, lo votano anche i grillini (Di venerdì 4 settembre 2020) Luca Zaia stacca tutti negli ultimi sondaggi: per il governatore uscente del Veneto si prevede la riconferma con una vittoria schiacciante. Luca Zaia viaggia spedito verso la riconferma alla presidenza della regione Veneto. La vittoria del governatore, che aprirebbe così il suo terzo mandato, viene data per scontata da tutti gli osservatori e ad avvalorarla … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

