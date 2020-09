Pozzuoli, primo caso di Covid a scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Una collaboratrice scolastica dell’istituto Pitagora di Pozzuoli è risultata positiva al test sierologico. A cui si era sottoposta, volontariamente, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. A renderlo noto è lo stesso istituto scolastico che, tramite il preside, ha repentinamente informato i docenti e le famiglie degli alunni. Mentre ora si attende, per la collaboratrice scolastica, l’esito del tampone nasofaringeo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, primo caso tra le scuole: una bidella positiva in un istituto puteolano - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, primo caso tra le scuole: una bidella positiva in un istituto puteolano… - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Primo caso di coronavirus a scuola: bidella del “Pitagora” positiva al test rapido - Pozzuoli21 : #pozzuoli #tombini SOS DEI CITTADINI/ “Pulite i tombini altrimenti sarà il solito disastro al primo temporale” – LE… -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli primo

Fanpage.it

Ansia e preoccupazione ad Agnano, in provincia di Napoli, dove da due giorni non si hanno più notizie di Daniela Ciotola. La giovane, di 19 anni, è stata vista l’ultima volta il pomeriggio del 2 sette ...Provengono entrambi dalla serie B i primi due atleti ingaggiati dalla Ble Juvecaserta Academy in vista del prossimo campionato di serie C. Si tratta dell’ala Salvatore Iovinella e della guardia Elpid ...