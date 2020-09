Napoli, De Laurentiis: 'Uefa, se uno dei nostri torna positivo...' (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente Aurelio De Laurentiis chiude il ritiro in Abruzzo con grandi complimenti all'organizzazione e alla sua squadra: "Gattuso e i ragazzi meritano 10 e lode per come hanno lavorato nelle ... Leggi su gazzetta

claudioruss : De Laurentiis: 'Speriamo che il #Napoli sia fregno e non fregna, cerchiamo di intostire la squadra e di farla diventare molto maschia' - Sport_Mediaset : #Napoli, #DeLaurentiis è già furioso: 'Campionato falsato, incompetenti alla #Uefa'. Il presidente del Napoli ha at… - SkySport : Napoli, De Laurentiis: 'Koulibaly al City? Loro non vogliono parlare con noi' - Bubu_Inter : RT @marifcinter: L'Inter chiuderà a -100 (anche di più), la Juve a -69 (grazie a plus e stipendi spostati su bilancio 2021) e De Laurentiis… - lucas_ibarraSL : RT @marifcinter: L'Inter chiuderà a -100 (anche di più), la Juve a -69 (grazie a plus e stipendi spostati su bilancio 2021) e De Laurentiis… -