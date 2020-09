Meloni: "Negazionismo? Noi i primi a parlare di mascherine" (Di venerdì 4 settembre 2020) Giorgia Meloni respinge al mittente le accuse di Negazionismo sul Covid-19. La positività di Silvio Berlusconi e le retromarce del dottor Alberto Zangrillo, hanno in queste ore rinfocolato le polemiche nei confronti del centrodestra, che soprattutto nelle sue espressioni estreme - Lega e Fratelli d’Italia - ha avuto posizioni negazionisti nei confronti del virus attaccando la politica del governo. "Le accuse di Negazionismo non le accetto da nessuno - replica la Meloni rispondendo ad un giornalista in merito proprio alle condizioni di Berlusconi - e in particolare dalla sinistra, perché ricordo che quando noi chiedevano di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina e un signore che si chiama Nicola Zingaretti, segretario del Pd, andava in giro a dire che l'unico virus era il razzismo e stava a ... Leggi su blogo

