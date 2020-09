Luana, sparita un mese fa: il suo corpo accoltellato in un pozzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Martina Piumatti Il corpo di Luana Rainone è stato ritrovato all’alba in un pozzo vicino a Salerno. La donna, riconosciuta da un tatuaggio, sarebbe stata accoltellata È di Luana Rainone il cadavere trovato all'alba in un pozzo nelle campagne tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). La ragazza, 31 anni e originaria di Sarno, era scomparsa il 23 luglio scorso. La svolta nelle indagini è arrivata nel corso della notte, quando la Procura di Nocera Inferiore ha ricevuto le prime sommarie informazioni. Poi nuovi dettagli si sono rivelati decisivi per circoscrivere la zona delle ricerche e ritrovare il corpo di Luana. Il cadavere ricuperato dai vigili del fuoco era avvolto in una coperta. Secondo quanto si apprende da ... Leggi su ilgiornale

