L’attore Robert Pattinson positivo al coronavirus: a “casa” il set di Batman (Di venerdì 4 settembre 2020) L’attore Robert Pattinson, interprete nel ruolo del nuovo film su Batman, è risultato positivo al coronavirus: si ferma tutto il set: tutti a casa. E così si ferma anche il set di Batman. Tutti a casa potremmo dire. Dopo lo spostamento delle riprese da Londra a Liverpool, causa pandemia in corso, ora l’intero cast è stato mandato a casa fino a data da destinarsi. L’attore Robert Pattinson, secondo quanto riportato da Variety, sarebbe risultato positivo al test sul coronavirus. Una vera beffa per lui e l’intera troupe cinematografica. L’attore, comunque, sta bene e non ha riportato cenni di grande sofferenza. Prontamente in isolamento. A conferma dell’interruzione ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : L'attore Robert Pattinson positivo al Covid: bloccato il set di Batman #RobertPattinson - LaStampa : L’attore è in isolamento dopo solo tre giorni di riprese. - davidedesario : Batman contagiato dal Covid, l'attore Robert Pattinson è risultato positivo al coronavirus: sospese le riprese del… - infoitcultura : «Batman» contagiato dal Covid, l'attore Robert Pattinson è risultato positivo al coronavirus: sospese le riprese de… - mrcllznn : RT @MediasetTgcom24: L'attore Robert Pattinson positivo al Covid: bloccato il set di Batman #RobertPattinson -

Ultime Notizie dalla rete : L’attore Robert Ceramica Piezoelettrica Mercato visioni strategiche e previsioni 2020-2029 MORGAN, MURATA and TDK Genova Gay