Lanciata dal secondo piano la neonata trovata morta a Roccapiemonte | fermati i genitori

Le ultime notizie da Roccapiemonte ( Salerno). Lascia senza parole quella che al momento è l'ipotesi al vaglio di chi indaga. La neonata trovata morta dietro a una siepe da un passante sarebbe stata Lanciata, subito dopo la nascita, dal secondo piano; questo spiegherebbe le ferite che la piccola aveva alla testa, compatibili proprio con una caduta. I genitori della bambina sono stati fermati: il padre al momento si trova in carcere mentre la madre è stata portata in ospedale, dove è piantonata. Nelle prossime ore poi, superata la fase post parto, se l'ipotesi delle forze dell'ordine venisse confermata, anche per lei potrebbero aprirsi le porte del carcere.

