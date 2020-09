LaLiga risponde a Messi: "Interpretazione del contratto errata, la clausola è valida" (Di venerdì 4 settembre 2020) Arriva tempestiva la risposta de LaLiga al comunicato ufficiale di Jorge Messi circa la validità della clausola di risoluzione da 700 milioni di euro presente nel contratto della stella argentina col Barcellona. Leggi su tuttonapoli

La “guerra” tra Messi e il Barcellona sembra tutt’altro che risolvibile nel breve tempo. La Pulce ha deciso di andare via e vuole farlo gratuitamente. La risposta de LaLiga non si è fatta attendere. P ...Ancora mistero sul futuro di Lionel Messi. Il campione potrebbe rassegnarsi all’idea di restare al Barcellona per un altro anno Lionel Messi potrebbe rassegnarsi all’idea di restare al Barcellona per ...