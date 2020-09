Italia-Bosnia 1-1, Basevic: “Non abbiamo mollato. Dzeko? Gli auguro il meglio” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Voglio fare le congratulazioni ai miei giocatori, abbiamo fatto una bella partita e ottenuto un bel risultato. Venivamo da una situazione difficile, con tutta una serie di giocatori non disponibili”. Sono queste le parole del ct della Bosnia, Dusan Basevic, che si dimostra soddisfatto di aver strappato un 1-1 all’Artemio Franchi contro l’Italia. “Sono molto contento di questo risultato, i calciatori hanno fatto quello che gli ho chiesto, con calma, e non hanno mollato fino alla fine. Dobbiamo ripetere la stessa gara fatta stasera contro la Polonia”, aggiunge Basevic, con la testa già alla prossima partita. “L’Italia è una Nazionale che è da anni all’apice del calcio mondiale – ha ... Leggi su sportface

eNazionaleFIGC : La eNazionale #PES powered by @TIM_vision campione d'Europa torna ad offrire spettacolo: stasera, a partire dalle 1… - Inter : ??? | #INTERNAZIONALI @stefanosensi12 in rete in #ItaliaBosnia: 90' per lui e #Barella ?? ?? - RaiSport : Edin #Dzeko porta in vantaggio la Bosnia sugli sviluppi di un calcio d'angolo #ItaliaBosnia 0-1 Diretta @RaiUno e… - Italia_Notizie : Nations League, Italia-Bosnia finisce 1 a 1. Gol di Dzeko in avvio di ripresa, poi il pari di Sensi - Italia_Notizie : Gli azzurri sono tornati. Ma è pari con la Bosnia -